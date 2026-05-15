Ушёл из жизни экс-посол РФ в Камбодже и Бангладеш
На 72-м году жизни скончался посол России в Камбодже и Бангладеш в отставке Александр Игнатов. Об этом сообщили на официальном сайте российского дипведомства.
Александр Иванович Игнатов родился 28 апреля 1955 года. Он окончил МГИМО МИД СССР, после чего начал работать в посольстве СССР в Бангладеш. В разные годы Игнатов трудился в дипломатических миссиях в США, Новой Зеландии и Республике Корея.
Значительная часть его карьеры прошла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 2009 по 2013 год он работал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Камбоджа, а с 2016 по 2021 год — в Народной Республике Бангладеш.
Игнатов ушёл из жизни 13 мая 2026 года. В МИД РФ отметили, что он внёс весомый вклад в развитие отношений России со странами Азии. Для коллег дипломат навсегда останется образцом чести, верности долгу и надёжным товарищем.
