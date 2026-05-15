Ушёл из жизни экс-посол РФ в Камбодже и Бангладеш

15 мая 2026, 00:52

На 72-м году жизни скончался экс-посол РФ в Камбодже и Бангладеш Александр Игнатов

На 72-м году жизни скончался посол России в Камбодже и Бангладеш в отставке Александр Игнатов. Об этом сообщили на официальном сайте российского дипведомства.





Александр Иванович Игнатов родился 28 апреля 1955 года. Он окончил МГИМО МИД СССР, после чего начал работать в посольстве СССР в Бангладеш. В разные годы Игнатов трудился в дипломатических миссиях в США, Новой Зеландии и Республике Корея.



