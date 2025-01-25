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В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента государства. Оно проходило с 21 по 25 января включительно, а избирательные участки были открыты с 12:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с Москвой), сообщило агентство ТАСС.
На каждом участке в дни досрочного голосования была спокойная обстановка и наблюдалась хорошая активность людей.
Свой голос за будущего президента Белоруссии досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия был наблюдателем на выборах. Он обратил внимание, что на избирательных участках можно было увидеть очередь из желающих проголосовать.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.
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Свой голос за будущего президента Белоруссии досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия был наблюдателем на выборах. Он обратил внимание, что на избирательных участках можно было увидеть очередь из желающих проголосовать.
«Очень хорошая активность. Людей очень много», — отметил Мамука Пипия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.
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Ольга Енгалычева