В ГД назвали резкое изменение голосов на выборах в Молдавии подтасовкой

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
На референдуме, проходившем в Молдавии по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз, зафиксировано резкое изменение голосов, что вызвало бурные обсуждения и обвинения в фальсификациях. Об этом информирует РИА Новости.
По предварительным данным Центризбиркома, после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что результаты голосования являются грубейшей подтасовкой. Он отметил, что в процессе подсчёта голосов ситуация менялась не в пользу сторонников интеграции с Европой.
Чепа также отметил, что выборы в Молдавии трудно назвать честными. Он указал на значительное противостояние со стороны жителей Гагаузии и Приднестровья, где результаты голосования показали 100% против евроинтеграции. В то же время на президентских выборах действующая глава государства Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует с 41,92% голосов.
Ранее стало известно, что в Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы
В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что результаты голосования являются грубейшей подтасовкой. Он отметил, что в процессе подсчёта голосов ситуация менялась не в пользу сторонников интеграции с Европой.
«Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка», — подчеркнул депутат.
Чепа также отметил, что выборы в Молдавии трудно назвать честными. Он указал на значительное противостояние со стороны жителей Гагаузии и Приднестровья, где результаты голосования показали 100% против евроинтеграции. В то же время на президентских выборах действующая глава государства Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, лидирует с 41,92% голосов.
Ранее стало известно, что в Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы
В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень
Дарья Осипова