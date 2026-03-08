В Китае сравнили отношения с Россией со скалой

08 марта 2026, 09:50

Ван И: отношения Китая с Россией остаются крепкими, как скала

Фото: iStock/btgbtg

Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции охарактеризовал отношения между Москвой и Пекином. Его слова приводит ТАСС.