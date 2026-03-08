В Китае сравнили отношения с Россией со скалой
Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции охарактеризовал отношения между Москвой и Пекином. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что на фоне сложной и нестабильной международной обстановки отношения России и Китая остаются столь же крепкими и непоколебимыми, как скала. По его словам, достичь такой взаимосвязи стало возможным благодаря соблюдению принципов равенства, взаимного уважения и выгоды.
Ранее сообщалось, что Пекин ведет активные переговоры с Тегераном о гарантиях безопасного прохода китайских танкеров с энергоресурсами через Ормузский пролив.
До этого появилась информация, что РФ и КНР готовятся подписать соглашение о строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.
