В Китае сравнили отношения с Россией со скалой

Ван И: отношения Китая с Россией остаются крепкими, как скала
Фото: iStock/btgbtg

Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции охарактеризовал отношения между Москвой и Пекином. Его слова приводит ТАСС.



Дипломат подчеркнул, что на фоне сложной и нестабильной международной обстановки отношения России и Китая остаются столь же крепкими и непоколебимыми, как скала. По его словам, достичь такой взаимосвязи стало возможным благодаря соблюдению принципов равенства, взаимного уважения и выгоды.

Ранее сообщалось, что Пекин ведет активные переговоры с Тегераном о гарантиях безопасного прохода китайских танкеров с энергоресурсами через Ормузский пролив.

До этого появилась информация, что РФ и КНР готовятся подписать соглашение о строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

Лидия Пономарева

