Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не пригласил Владимира Зеленского на саммит G20, что вызвало критику депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. По его словам, отказ связан с политикой Зеленского, который, как утверждается, избегает мирных инициатив и концентрируется на продолжении конфликта, передает РИА Новости.