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Председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА Новости заявил, что планы Запада по вторжению в Белоруссию обречены на провал благодаря поддержке России.
Чегринец отметил, что любые попытки дестабилизации ситуации в Белоруссии не приведут к успеху и потерпят крах, так как за Минском стоит надежный союзник.
Он подчеркнул, что западные спецслужбы не смогут дестабилизировать ситуацию, пока сохраняются крепкие белорусско-российские связи.
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Он подчеркнул, что западные спецслужбы не смогут дестабилизировать ситуацию, пока сохраняются крепкие белорусско-российские связи.
«Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах, так как за ее спиной стоит надежный союзник и стратегический партнер в лице России, готовой всегда протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета», — признался председатель Чегринец.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал предполагаемые планы нападения на Белоруссию. Он назвал целью Запада создание антироссийского плацдарма через госпереворот, добавив, что Москва и Минск готовы дать адекватный ответ.
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Мария Моисеева