В Московской области уже выдвинули 168 кандидатов в советы депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Подмосковье к Единому дню голосования уже выдвинуты 168 кандидатов в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. По состоянию на 9 июля выдвинуто 168 человек, в том числе 105 – в порядке самовыдвижения, 63 – от избирательных объединений. Среди самовыдвиженцев – руководители и педагоги, журналисты и бухгалтеры, студенты, пенсионеры, представители других сфер деятельности», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
27 июля не позднее 18 часов кандидаты и уполномоченные представители избирательных объединений должны подготовить и сдать все необходимые документы для регистрации.
Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.
Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.
Читайте также:
В Подмосковье уже выдвинули 58 кандидатов в советы депутатов
В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в советы депутатов
В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
Лора Луганская