В Подмосковье уже выдвинули 697 кандидатов в советы депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области продолжается выдвижение кандидатов в советы депутатов к Единому дню голосования. На 16 июля в списках уже 697 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«158 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур – в Королёве, Сергиевом Посаде и Щёлкове. 539 выдвинуты от избирательных объединений. О желании участвовать в выборах в разных округах Подмосковья уже заявили 11 партий», – говорится в сообщении.Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
После регистрации судьбу кандидатов будут решать подмосковные избиратели – свыше 2,5 млн. жителей 28 муниципалитетов.
Сделать свой выбор можно будет 6-8 сентября на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования.
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Лора Луганская