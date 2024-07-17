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В Подмосковье уже выдвинули 697 кандидатов в советы депутатов

17 июля 2024, 16:01
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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В Московской области продолжается выдвижение кандидатов в советы депутатов к Единому дню голосования. На 16 июля в списках уже 697 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«158 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур – в Королёве, Сергиевом Посаде и Щёлкове. 539 выдвинуты от избирательных объединений. О желании участвовать в выборах в разных округах Подмосковья уже заявили 11 партий», – говорится в сообщении.
Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.



Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

После регистрации судьбу кандидатов будут решать подмосковные избиратели – свыше 2,5 млн. жителей 28 муниципалитетов.

Сделать свой выбор можно будет 6-8 сентября на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования.

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#подмосковье
#московская область
Дудаков объяснил несостоятельность версии о покушении на Трампа со стороны Ирана
17 июля 2024, 16:04

Фото: iStock/Ruma Aktar

Американист-политолог Малек Дудаков заявил, что версия о покушении на экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана несостоятельна.
Он обвинил США в демонизации Ирана.

«Каких-то фактов, подтверждающих это, нет. Всё это напоминает демонизацию Ирана со стороны американского истеблишмента. Они пытаются «заговорить» историю с покушением на Трампа, хотя и признают, что напрямую это не связано с Ираном. И так как много людей не активно следят за политикой, у них будет складываться впечатление, что было покушение и тут про Иран говорят», — пояснил в беседе с «Известиями» Дудаков.

А политический аналитик Владимир Соловейчик опроверг версию о том, что покушение на Трампа спланировано им самим или его окружением.

«Покушение не только усилило шансы Трампа, но и нанесло удар по престижу демократов и репутации спецслужб. Что касается версии организации покушения как провокации со стороны самого Трампа, то она маловероятна. Это не было подстроено. Пуля прошла в сантиметрах от головы политика, шевельнись он в этот момент, был бы убит. О дилетантском подходе говорят и случайные жертвы», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Соловейчик.

Ранее сообщалось, что ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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#покушение
#дональд трамп
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Матвиенко призналась, что её много раз пытались обмануть мошенники
17 июля 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, несколько раз пытались обмануть мошенники. Однако все эти попытки не увенчались успехом, уточнила спикер Совфеда.
Во время пленарного заседания Совета Федерации политик сообщила, что аферистам пока ни разу не удалось её обмануть, хотя попыток было много. Матвиенко также подчеркнула, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком и убеждена в необходимости повышать финансовую грамотность населения страны, причём с детского возраста.

«Надо начинать со школы. Дети будут предупреждены, финансово образованы. И сами не попадутся на удочку мошенников, и родителей смогут от чего-то подобного уберечь», — сказала спикер верхней палаты российского парламента.

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#матвиенко
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Джабаров осудил слова Дуды об угрозе НАТО со стороны РФ
17 июля 2024, 15:36

Фото: iStock/graphia76

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление лидера Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
Он подчеркнул, что России не несёт угрозы ни одной из стран блока НАТО.

«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем. США пытаются сейчас наоборот на Европу часть финансового бремени перенести по расходам на Украину. И в случае победы Трампа, думаю, так оно и будет. Поэтому они и пытаются до окончания каденции Байдена запастись дополнительным финансированием», — пояснил в беседе с RT Джабаров.

А депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такими заявлениями Дуда намеренно разжигает конфликты и накаляет обстановку на мировой арене.

«Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта. А Дуда разжигает пожар третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, что признавал генсек альянса Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии», — приводят argumenti.ru сообщение Слуцкого в его Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса.

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Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы
17 июля 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Stadtratte

Белоруссия с пятницы, 19 июля, продлит безвизовый режим въезда для граждан Польши, Литвы и Латвии, а также расширит его еще на 35 стран Европы. Об этом сообщил МИД республики. Европейцы смогут находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда, говорится в сообщении.
В полный список стран попали Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, а также безвизовый режим сохранился для Литвы, Латвии и Польши.

«Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Республики Беларусь, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска», – пояснили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Белоруссия ввела упрощенный визовый режим для жителей Латвии, Литвы и Польши в 2022 году. На данный момент этим воспользовались более 916 тысяч жителей этих стран ЕС.

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В Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине
Кремль не разделяет прогнозы Дуды о войне с Западом после победы РФ на Украине
17 июля 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, мы не разделяем таких прогнозов», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

До этого польский лидер Анджей Дуда заявлял, что победа РФ в украинском конфликте может столкнуть Москву и Запад. По словам главы Польши, в альянсе уже начали готовиться к возможным боевым действиям с ВС РФ.

Россия не единожды говорила о том, что не угрожает натовским странам, однако будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.

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В Москве задержали написавшую аббревиатуру ГУР на памятнике Минину и Пожарскому
17 июля 2024, 14:27

Фото: istockphoto/Vlad Petin

В Москве правоохранители задержали 68-летнюю местную жительницу. Она написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки (министерства обороны Украины).
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России), сообщает телеграм-канал Baza. Ей может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы.

Женщина рассказала полицейским, что в начале июля перевела мошенникам 846 тысяч рублей. Накануне, 16 июля, ей позвонил неизвестный мужчина и пообещал вернуть деньги, если она напишет слово «ГУР» на памятнике.

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Симоньян раскрыла, кто и зачем пытался убить Трампа
Симоньян: Трампа пытался убить «подставной полудурок» по заказу глубинных сил
17 июля 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Бывшего и, возможно, будущего президента США пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, после того, как были исчерпаны все легальные возможности не допустить его победы на выборах.
Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своём телеграм-канале она написала, что вполне можно было бы предположить, что это не так, если бы это самое глубинное государство не принялось тут же так комично и неуклюже валить всё на Иран. Если бы представители ангажированных СМИ не начали допытываться у министра иностранных дел исламской республики, зачем они устроили покушение.

Именно эти неуклюжие попытки найти виноватых на стороне убеждают любого здравомыслящего человека, что именно глубинное государство руками подставной фигуры пыталось убить Трампа, когда стало ясно, что нет легального способа не дать ему победить, заключила Симоньян.

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#дональд трамп
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Песков: При Трампе сохранялся диалог, несмотря на многие ограничения
17 июля 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Во время президентства Дональда Трампа сохранялся диалог между Россией и США. Хотя и в то время существовало множество ограничений.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя предложение кандидата в президенты США смягчить санкции в отношении России, он отметил, что Москва считает эти ограничения нелегитимными с точки зрения международного права.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что эти санкции подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений в целом. Вдобавок любые ограничения носят обоюдоострый характер и наносят ущерб и тем, против кого они вводятся, и тем, кто является инициатором их введения, заключил Песков.

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AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа
17 июля 2024, 11:57

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Его одноклассники рассказали, что он был умным, но замкнутым человеком. Носил странную одежду, а также маску после окончания пандемии коронавируса. Его политические взгляды также неясны. Отмечается, что он пожертвовал демократам в день присяги Байдена $15, хотя был зарегистрирован как республиканец.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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