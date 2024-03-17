В Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области в 8 часов утра открылись 3 985 участков по выборам президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«3 928 избирательных участка образованы в общем порядке, 57 – в местах временного пребывания избирателей. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования», – говорится в сообщении.Как заявил минувшим вечером секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, явка на территории региона по состоянию на 20 часов 16 марта на участках составила 2 604 665 человек, то есть 48,87%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 774 867 избирателей – 89,70% от общего числа подавших заявления.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.
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Лора Луганская