В Подмосковье завершился второй день выборов президента России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Московской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.
Отмечается, что для обеспечения сохранности бюллетени были перемещены из стационарных ящиков для голосования в сейф-пакеты, а затем убраны в сейф.
По состоянию на 20:00 явка избирателей в Подмосковье составила 48,87% (более 2,6 миллионов человек) на избирательных участках и 89,70% (порядка 775 тысяч человек) в формате дистанционного электронного голосования.
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По состоянию на 20:00 явка избирателей в Подмосковье составила 48,87% (более 2,6 миллионов человек) на избирательных участках и 89,70% (порядка 775 тысяч человек) в формате дистанционного электронного голосования.
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Анастасия Чинкова