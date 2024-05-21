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В Польше бездоказательно обвинили Россию в массовых диверсиях в стране

Туск: в Польше девять человек обвинили в диверсиях и саботаже по заказу РФ
21 мая 2024, 01:41

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране 9 человек обвиняются в саботаже и диверсиях, которые якобы были совершены по заказу России. Об этом сообщает телеканал TVN24
«На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — заявил он в интервью телеканалу.
Как утверждает Туск, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира. Он добавил, что обвиняемые — граждане Украины, Белоруссии и Польши.



В публикации отмечается, что в настоящее время в стране происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз.

Ранее стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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