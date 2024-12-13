В России выразили надежду на рождественское перемирие с Украиной

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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что многие россияне и украинцы загадают окончание конфликта в Новый год. Она также отметила, что что инициатива Венгрии о рождественском прекращении огня на территории СВО может приблизить конфликт к разрешению.
В интервью «Ленте.ру» она обсудила возможность рождественского перемирия с Украиной, отметив, что такой шаг мог бы стать символическим и долгожданным для обеих сторон.
Она предположила, что стремление к миру объединяет людей по обе стороны конфликта.
Однако всем ясно, что реализация перемирия зависит от множества политических и военных факторов, которые пока остаются препятствием для завершения противостояния.
Но первые шаги уже были предприняты. Известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества
Ранее «Радио 1» передавало, что авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки.
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«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон. (Хотелось бы) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — поделилась Журова.
Она предположила, что стремление к миру объединяет людей по обе стороны конфликта.
Однако всем ясно, что реализация перемирия зависит от множества политических и военных факторов, которые пока остаются препятствием для завершения противостояния.
Но первые шаги уже были предприняты. Известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества
Ранее «Радио 1» передавало, что авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки.
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Мария Моисеева