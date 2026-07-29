В ЦИК рассказали об организации голосования на выборах в сентябре
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Центральная избирательная комиссия сообщила, что выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня.
Россияне смогут проголосовать очно, дистанционно или на дому. Особое внимание в ходе избирательной кампании уделяется дистанционному электронному голосованию, воспользоваться которым можно через компьютер или смартфон при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».
Подать заявление на участие в ДЭГ необходимо до 14 сентября. После его оформления избиратель автоматически исключается из списка для традиционного голосования, поэтому получить бумажный бюллетень уже не получится. В ЦИК также напомнили, что одной регистрации недостаточно — с 18 по 20 сентября необходимо снова войти на портал и завершить процедуру голосования.
Для тех, кто будет находиться не по месту регистрации, предусмотрен механизм «Мобильный избиратель». Заявления принимаются с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ и территориальные избирательные комиссии, а с 9 сентября такая возможность появится и в участковых комиссиях.
Кроме того, предусмотрено голосование на дому. Оно доступно гражданам, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, инвалидности или из-за необходимости ухаживать за другим человеком. Подать заявление можно с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.
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