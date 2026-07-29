В ЦИК рассказали об организации голосования на выборах в сентябре

29 июля 2026, 17:54

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия сообщила, что выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня.