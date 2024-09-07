В ЗАТО «Звёздный городок» начался второй день голосования

Фото: Елена Катасонова
На участках № 706,707,708, 3765 в ЗАТО «Звёздный городок» с 8 утра стартовал второй день голосования выборов депутатов Совета депутатов
«Участки открылись своевременно и работают в штатном режиме. Несмотря на выходной день, мы наблюдаем второй день активного голосования. По итогам первого дня проголосовало порядка 60 % на ДЭГ и более 10 % избирателей пришли на избирательные участки. Обстановка дружелюбная, и мы начинаем второй день голосования», — сообщила председатель ТИК Светлана Зинченко.
Фото: Елена Катасонова
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Муниципальные выборы проводятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.
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