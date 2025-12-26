Украинские мигранты возглавили в США рейтинг преступников «Худшие из худших»
Украинские мигранты стали самой многочисленной группой выходцев из постсоветских стран, включённых в печально известный американский рейтинг «Худшие из худших». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США.
Речь идет о списке, который содержит сведения о задержанных в Соединенных Штатах мигрантах, обвиняемых в тяжких преступлениях. В нём значатся 27 украинцев — больше, чем представителей любой другой страны бывшего СССР.
Им предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, включая продажу наркотиков, сексуальные преступления против несовершеннолетних, грабежи, мошенничество, а также обращение в рабство и торговлю людьми.
Напомним: недавно сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признался, что считает Украину «змеиным логовом». При этом свою работу в украинской газовой компании Burisma он назвал ошибкой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в переговорах между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине наблюдается постепенное продвижение.