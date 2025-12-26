Украинские мигранты возглавили в США рейтинг преступников «Худшие из худших»

26 декабря 2025, 04:27

Фото: iStock/btgbtg

Украинские мигранты стали самой многочисленной группой выходцев из постсоветских стран, включённых в печально известный американский рейтинг «Худшие из худших». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США.





Речь идет о списке, который содержит сведения о задержанных в Соединенных Штатах мигрантах, обвиняемых в тяжких преступлениях. В нём значатся 27 украинцев — больше, чем представителей любой другой страны бывшего СССР.



