Власти Польши решили забрать еще несколько объектов недвижимости России

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что польские власти намерены забрать еще несколько объектов российской недвижимости. По его словам, польская сторона отказывается признавать некоторые объекты собственностью России.
«Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», — добавил Андреев в интервью РИА Новости.Ранее в России напомнили о новом порядке вступления в наследство. Теперь нотариусы обязаны запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя и установления родственных связей, дающих право на наследство.
Также сообщалось, что польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки.
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