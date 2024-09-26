Военэксперт Кашин: новый сигнал от Путина Запад воспримет со всей серьезностью

Фото: сайт Кремля
Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что поправки в ядерной доктрине России напрямую связаны с украинским конфликтом и враждебными действиями стран НАТО.
Напомним, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
Он напомнил, что украинская сторона атакует российскую территорию дронами практически ежедневно.
Специалист также отметил, что в ядерной доктрине РФ было очень важно защитить и Белоруссию. По словам специалиста, инструменты ядерного сдерживания играют значимую роль в ходе конфликта на Украине.
При этом Кашин подчеркнул, что сигналы в этой области российской политики может подавать только президент РФ. Эксперт выразил надежду на то, что новый сигнал на Западе воспримут со всей серьезностью и не совершат непоправимых действий.
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«Важно уточнение, что "агрессия против России любого неядерного государства, но при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ". По сути, это именно то, что мы и наблюдаем сейчас. Вполне своевременно и указание, что Россия использует ЯО "при массированном старте средств воздушно-космического нападения противника, включая БПЛА"», — пояснил Кашин в беседе с «Петербургским дневником».
Он напомнил, что украинская сторона атакует российскую территорию дронами практически ежедневно.
Специалист также отметил, что в ядерной доктрине РФ было очень важно защитить и Белоруссию. По словам специалиста, инструменты ядерного сдерживания играют значимую роль в ходе конфликта на Украине.
При этом Кашин подчеркнул, что сигналы в этой области российской политики может подавать только президент РФ. Эксперт выразил надежду на то, что новый сигнал на Западе воспримут со всей серьезностью и не совершат непоправимых действий.
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Элина Позднякова