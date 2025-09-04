В Минэкономразвития назвали введение КНР безвизового режима неожиданным шагом
Введение безвизового режима Китаем для граждан России стало неожиданным шагом. Ответные зеркальные меры со стороны Москвы пока не рассматриваются. Такое объяснение дал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении с 15 сентября 2025 года пробного 30-дневного безвизового режима для россиян сроком на один год.
С точки зрения Минэкономразвития, китайская сторона пошла на очень неожиданный шаг. Кондратьев уточнил, что ответная инициатива требует дополнительной серьезной проработки.
«Такая история (...) на текущий момент не рассматривается», — пояснил он.
Вчера мы сообщали, что россияне начали массово скупать билеты в Китай после новости о безвизовом въезде в страну. Только за сутки продажи авиабилетов выросли вдвое.
Ожидается, что турпоток из России в Китай может увеличиться на 30-40% из-за введения КНР безвизового режима для жителей РФ.
«Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление», — говорил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.