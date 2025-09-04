В Минэкономразвития назвали введение КНР безвизового режима неожиданным шагом

04 сентября 2025, 02:31

Фото: iStock/Zerbor

Введение безвизового режима Китаем для граждан России стало неожиданным шагом. Ответные зеркальные меры со стороны Москвы пока не рассматриваются. Такое объяснение дал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении с 15 сентября 2025 года пробного 30-дневного безвизового режима для россиян сроком на один год.



С точки зрения Минэкономразвития, китайская сторона пошла на очень неожиданный шаг. Кондратьев уточнил, что ответная инициатива требует дополнительной серьезной проработки.





«Такая история (...) на текущий момент не рассматривается», — пояснил он.

«Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление», — говорил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.