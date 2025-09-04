Достижения.рф

В Минэкономразвития назвали введение КНР безвизового режима неожиданным шагом

Фото: iStock/Zerbor

Введение безвизового режима Китаем для граждан России стало неожиданным шагом. Ответные зеркальные меры со стороны Москвы пока не рассматриваются. Такое объяснение дал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).



Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении с 15 сентября 2025 года пробного 30-дневного безвизового режима для россиян сроком на один год.

С точки зрения Минэкономразвития, китайская сторона пошла на очень неожиданный шаг. Кондратьев уточнил, что ответная инициатива требует дополнительной серьезной проработки.

«Такая история (...) на текущий момент не рассматривается», — пояснил он.
Россиянам назвали регионы, где водители меньше всего нарушали ПДД
Россиянам назвали регионы, где водители меньше всего нарушали ПДД
Вчера мы сообщали, что россияне начали массово скупать билеты в Китай после новости о безвизовом въезде в страну. Только за сутки продажи авиабилетов выросли вдвое.

Ожидается, что турпоток из России в Китай может увеличиться на 30-40% из-за введения КНР безвизового режима для жителей РФ.

«Эксперимент позволит путешественникам оперативно планировать путешествия, имея при себе обычный заграничный паспорт. Китай — очень популярное направление», — говорил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0