Второй день голосования на выборах в Госдуму начался в России

19 сентября 2026, 08:03

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стартовал второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.





Граждане смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках, получив бумажный бюллетень, либо воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Для участия в ДЭГ необходимо пройти предварительную авторизацию через портал «Госуслуги», после чего голосование доступно на сайте vybory.gov.ru.



Кроме того, предусмотрена возможность проголосовать на дому. Такой формат доступен гражданам, которые из-за состояния здоровья или по другим уважительным причинам не могут посетить избирательный участок.



В преддверии выборов президент России Владимир Путин обратился к гражданам и призвал их ответственно подойти к голосованию и сделать взвешенный выбор.





«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — отметил глава государства.