Взятие Харькова, судьба доллара и отставка Шойгу: главные заявления Владимира Путина в Китае

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай, за которым наблюдали во всем мире. Российский лидер обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайские взаимоотношения, ситуацию на Украине, геополитическую обстановку и ряд других важных тем. Об итогах встречи глав государств и важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».
Как в Китае встретили Владимира Путина
Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая. Его встретил почётный караул и украшенная флагами России и Китая площадь Тяньаньмэнь. Президента также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.
Далее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заслушали гимн России и гимн Китая, после чего российский лидер был приглашен на деловой завтрак.
В СМИ появилось фото меню в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.
За визитом Путина в КНР наблюдали на Западе
Многие западные СМИ ревностно отнеслись к теплой встрече китайской стороной российского президента Владимира Путина. В мировых таблоидах пестрили заголовки «Они буквально неразлучны» (Путин и Си Цзиньпин – прим.ред.). Особое внимание было уделено постоянным взаимным комплиментам лидеров и их заявлениям об успешном продолжающемся сотрудничестве.
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Совместное заявление России и Китая
По итогам первого дня переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также осудили инициативы по изъятию активов и собственности других государств и констатировали, что государства имеют право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.
Еще одним важным пунктом в совместном заявлении стало принятие решения о последовательном развитии сотрудничества двух государств в сфере обороны. Пекин и Москва намерены продолжать углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.
Также в совместном заявлении КНР и РФ стороны потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность и выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1».
Си Цзиньпин об отношениях Китая и России
Председатель КНР заявил, что визиты российского лидера в страну уже стали доброй традицией. Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве. Он также назвал российско-китайские отношения эталоном сотрудничества между крупными державами и соседними странами.
Заявление Путина о конфликте на Украине
После подписания совместного заявления Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Эта тема была одной из основных и обсуждалась и на переговорах делегаций, и во время неформального разговора лидеров тет-а-тет, и за неформальным ужином в сопровождении ближайших советников.
Владимир Путин заявил, что базой для переговорного процесса с Украиной являлись стамбульские договоренности, которые украинские власти разорвали по требованию Запада.
Он напомнил, что Россию фактически обманули в ходе переговоров в Стамбуле. Он также добавил, что мирные инициативы Киева не должны быть основаны «на хотелках».
Путин о легитимности Зеленского
Президент России заявил, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского должен решать Конституционный суд Украины. Напомним, срок полномочий украинского президента истекает в ночь на 21 мая. При этом выборы на Украине проведены не будут, так как в стране объявлено военное положение. Путин подчеркнул, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы.
Путин высказался о переговорах с Украиной
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений, однако Конференция по украинской проблеме, которую планируют провести в Швейцарии без участия России, является попыткой навязать Москве некие условия.
«Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и просится туда, если нас там не видят», — заявил Путин.
Он также добавил, что Москва в любых обсуждениях будет исходить из тех реалий, которые складываются на земле.
Путин о взятии Харькова
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время у российской армии нет планов по взятию Харькова, однако отметил, что из-за действий Украины необходимо создать санитарную зону.
«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин.
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Путин об олимпийском перемирии
«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. <...> Дорогие друзья, так далеко не уедем», — заявил президент.
Путин рассказал, почему назначил Белоусова главой МО
Российский лидер назвал Андрея Белоусова одним из ведущих экономистов в стране. По словам президента, перед нынешним министром обороны стоит задача координировать работу ведомства со всеми министерствами, ведомствами и регионами, отметив, что и перед бывшим министром обороны страны Сергеем Шойгу стоит ряд важных задач.
«Он (Белоусов — прим.ред) должен раскрыть министерство обороны для инноваций», — пояснил Путин.
Путин рассказал о судьбе доллара
Президент России заявил, что американские власти подорвали доверие к своей национальной валюте. Такое положение дел Путин назвал огромной ошибкой. По мнению Путина, в мировых резервах вскоре произойдет сокращение доли доллара. Такой процесс глава государства назвал неизбежным.
Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Он заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны. Президент России также уделил особое внимание сотрудничеству с Китаем в сфере энергетики и заявил о готовности обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией.
Путин пообщался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн назвал переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина обстоятельными и заявил, что Китай обязательно выполнит все поручения. Он также лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов.
Чжэн выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития.
В свою очередь Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года.
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Анастасия Хохлова