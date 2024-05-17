Взятие Харькова, судьба доллара и отставка Шойгу: главные заявления Владимира Путина в Китае

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является сигналом Запада для стран ЕС о том, что не следует проводить слишком независимую политику и не подчиняться в борьбе против России.