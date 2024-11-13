ZDF: В бундестаг направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии»

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В бундестаг направили ходатайство, согласно которому партия «Альтернатива для Германии» будет запрещена. Документ подписали 112 депутатов, информирует телеканал ZDF.
Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем недавно отдала президенту бундестага свое предложение о запрете партии. Вандервиц отметил, что в связи с предстоящими выборами обсуждение и голосование по данному ходатайству нужно завершить до окончания текущих полномочий бундестага и до того, как начнутся досрочные выборы в феврале. Депутат надеется, что в случае положительного голосования Конституционный суд получит необходимую правовую базу для дальнейшего рассмотрения инициативы.
Сейчас неизвестно, будет ли инициатива включена в повестку дня бундестага.
Ранее Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, который представляет партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор». Это произошло из-за цветовой символики партий.
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Сейчас неизвестно, будет ли инициатива включена в повестку дня бундестага.
Ранее Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, который представляет партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор». Это произошло из-за цветовой символики партий.
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Ольга Енгалычева