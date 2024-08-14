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Зеленский оценил продвижение под Курском

Зеленский заявил о попытках достичь стратегических целей под Курском
14 августа 2024, 21:55

Боевики ВСУ хотят достичь стратегических целей при помощи нападения на Курскую область, заявил у себя в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик дал «хорошую» оценку продвижению украинских неонацистов.
«Стратегической цели нашей достигаем», — написал он, добавив, что обсуждал ситуацию на фронте с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что Зеленского могут убить его же кураторы, причем в ближайшее время. Офицер назвал политика «животным» и «просроченным наркоманом».



До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование неонацистами ВСУ оружия из Америки является эскалацией, у которой будут последствия.

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#владимир зеленский
#курская область
#новости
МИД России обеспокоен акцией министра Израиля в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме
14 августа 2024, 21:36

Фото: iStock/iDymax

Москва обеспокоена провокационной акцией министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, которую тот устроил у мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме. Соответствующее заявление опубликовал МИД России. Министерство призвало власти Израиля пресечь подобные выходки.
«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», — указано в сообщении ведомства.
В МИД РФ добавили, что подобные провокации ведут к разжиганию радикальных настроений как в Израиле, так и в Палестине, а также подрывают международные усилия по деэскалации насилия в этом регионе.

Министр Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, накануне, 13 августа, вместе с многочисленными радикалами пришел в мечеть «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и совершил коллективную молитву в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов. Там же он начал призывать власти отказаться от переговоров о перемирии в секторе Газа и продолжить войну с ХАМАС до победного конца.

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Полянский назвал применение оружия из США под Курском актом эскалации
Полянский: акт эскалации под Курском будет иметь последствия
14 августа 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Использование боевиками ВСУ оружия США при нападении в Курской области — акт эскалации, у которого будут последствия. Об этом журналистам сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия», — прокомментировал Полянский.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева.

Ожесточенные бои в приграничье под Курском начались 6 августа утром, когда украинские неонацисты попытались прорваться вглубь территорий РФ.

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Алаудинов сообщил, что может ждать Зеленского в ближайшее время
Алаудинов допустил, что Зеленского в ближайшее время могут убрать его же хозяева
14 августа 2024, 21:17

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут убить в ближайшее время его же хозяева, предположил в эфире «России 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — сказал генерал-майор.

Алаудинов добавил, что Зеленский является «просроченным наркоманом», и нормально относиться к главе киевского режима может только «такое же животное».

Ранее Алаудинов сообщал, что в небе над Курской областью не была замечена авиация Украины. Он также отмечал, что в рядах противника, если судить по речи, действовали иностранные наемники.

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В Германии раскрыли связь расследования подрывов на СП с поддержкой Украины
Бюхнер: расследование подрывов СП не влияет на поддержку Украины
14 августа 2024, 20:57

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Расследование терактов на нитках газопровода «Северный поток» не влияет на поддержку Берлином Киева. Об этом сообщил в рамках брифинга представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер.
«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу», — сказал политик.

Ранее генпрокуратура ФРГ дала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в теракте на «Северном потоке» в сентябре 2022 года. По данным журналистов, причастны к подрывам три гражданина украинской республики. Известно, что они инструкторы по дайвингу.

Немецкие СМИ писали, что генпрокуратура выдала ордер на некоего Владимира Ц. По предварительным данным, одной из подозреваемых, возможно, является женщина.

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В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
FT: Запад будет склонять Киев к миру вне зависимости от результата выборов в США
14 августа 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Запад будет склонять Киев к мирному завершению конфликта на Украине вне зависимости от результата выборов в США. Об этом пишет британская газета Financial Times. При этом киевский режим знает о растущем давлении со стороны своих союзников, указано в материале.
«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов», — пишет газета.
По данным издания, несмотря на то, что на Западе хотят, чтобы Киев занял более выгодные позиции перед переговорами с Россией, каких-либо обсуждений о военной помощи для Украины сейчас не ведется. Более того, союзники с нежеланием говорят об активизации поддержки для киевского режима.

Ранее The Economist сообщал, что Пентагон настроен весьма пессимистично к своим возможностям при возможном ядерном конфликте. Уточнялось, что, если такое произойдет, то США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи.

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Депутат Вассерман озвучил причины, по которым РФ не объявила Украине войну
Депутат Вассерман: Террористам не объявляют войну
14 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина превратилась в террористическую организацию.
Этот факт он назвал причиной того, почему Россия не объявила Украине войну.

«Террористам не объявляют войну. А то, что Украина давно не государство в классическом смысле, а террористическая организация, это тамошние глобалисты доказывают давно, упорно и разными способами. Соответственно, много чести объявлять таким войну», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Вассерман.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что действия мобильных групп украинских военных при вторжении на территорию Курской области корректировались третьим отделом британской разведки MI-6.

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Москва и Белград намерены работать над укреплением безопасности на Балканах
14 августа 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия и Сербия намерены вести совместную работу в целях укрепления безопасности на Балканах. Также стороны подчеркнули необходимость противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в дела региона.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя правительства Сербии Александра Вулина. В дипломатическом ведомстве уточнили, что в ходе переговоров министры обсудили актуальные аспекты ситуации на Балканах.

Глава МИД России и вице-премьер Сербии также подтвердили нацеленность на поддержание диалога и реализацию совместных взаимовыгодных двусторонних проектов. В ходе встречи Лавров и Вулин рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества и очередные шаги в развитии и углублении стратегического партнёрства России и Сербии.

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Депутат ГД Шхагошев: Действия ВСУ в Курской области координировал 3-й отдел MI-6
14 августа 2024, 18:14

Фото: istockphoto/vadimrysev

Действия мобильных групп украинских военных при вторжении на территорию Курской области корректировались третьим отделом британской разведки MI-6. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.
В разговоре с РИА Новости он назвал проведение контртеррористической операции (КТО) в российских приграничных регионах важной профессиональной реакцией. По словам парламентария, после остановки продвижения ВСУ в Курской области главной задачей становится обнаружение и своевременное обезвреживание других диверсионных групп.

Что касается мобильных групп, вторгшихся на территорию российского региона сейчас, то их действия координировались службой британской разведки MI-6, уверен депутат. А конкретно — её третьим отделом, созданным ещё в 20-е годы прошлого века для противостояния СССР. Это подразделение специализируется на саботаже, диверсионных акциях и терроризме, заключил депутат, сославшись на данные мониторинга спецслужб.

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«Неуклюжий»: на Украине дерзко высказались о Западе
Подоляк: Запад боится любой эскалации по причине внутренних разногласий
14 августа 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

На Западе боятся любой напряженности, внутренние разногласия ослабили альянс. Об этом в соцсетях заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Политик отметил, что западный военно-промышленный комплекс не способен массово производить материалы, ели произойдет крупный конфликт.

«…Они (заинтересованные наблюдатели) видят неуклюжий западный военно-промышленный комплекс, который утратил навык массового производства материалов для крупного конфликта. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой «эскалации», — говорится в посте Подоляка.


Ранее российская внешняя разведка заявляла, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает безумные шаги, которые угрожают выходом напряженности далеко за украинские границы.

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