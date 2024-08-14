Боевики ВСУ хотят достичь стратегических целей при помощи нападения на Курскую область, заявил у себя в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик дал «хорошую» оценку продвижению украинских неонацистов.
«Стратегической цели нашей достигаем», — написал он, добавив, что обсуждал ситуацию на фронте с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что Зеленского могут убить его же кураторы, причем в ближайшее время. Офицер назвал политика «животным» и «просроченным наркоманом».
До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование неонацистами ВСУ оружия из Америки является эскалацией, у которой будут последствия.
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Никита Кротов