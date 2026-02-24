В эквадорском Манаби вооружённая группа людей убила не менее двенадцати человек

24 февраля 2026, 03:36

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Вооружённое нападение в провинции Манаби, одной из самых опасных областей Эквадора, унесло жизни не менее двенадцати человек. Трагедия произошла рано утром в понедельник, сообщает новостной портал Primicias.





Согласно материалу, группа из примерно десяти человек в военной форме прибыла на лодке к одному из фермерских хозяйств. В руках у них были винтовки и пистолеты.



