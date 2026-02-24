В эквадорском Манаби вооружённая группа людей убила не менее двенадцати человек
Вооружённое нападение в провинции Манаби, одной из самых опасных областей Эквадора, унесло жизни не менее двенадцати человек. Трагедия произошла рано утром в понедельник, сообщает новостной портал Primicias.
Согласно материалу, группа из примерно десяти человек в военной форме прибыла на лодке к одному из фермерских хозяйств. В руках у них были винтовки и пистолеты.
Россиянам раскрыли, почему невыгодно брать мартовский отпуск
Нападавшие ворвались на территорию, задавая жертвам вопросы о наркотиках, оружии и деньгах. После они расстреляли семерых человек, их тела обнаружили во дворе.
В тот же день в Манаби зафиксировали два убийства на дороге к местности Хама, где погибли семь человек, и ещё три — в соседнем районе. Таким образом, общее число жертв в результате серии нападений достигло двенадцати.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 февраля СК России возбудил уголовное дело после взрыва у Савёловского вокзала в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС.