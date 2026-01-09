Глава СК РФ взял на контроль дело о смертельном избиении посетителя в липецком баре

09 января 2026, 23:32

Бастрыкин лично проконтролирует дело о смертельном избиении посетителя в липецком баре

Фото: iStock/nito100

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о гибели мужчины из-за избиения в липецком баре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.





Конфликт со смертельным исходом произошел вечером 3 января в кальян-баре «Мята». Между 27-летним местным жителем и 29-летним посетителем заведения началась словестная перепалка, которая переросла в драку. Один из них жестоко избил другого, нанеся оппоненту удары по голове.



Пострадавший скончался на месте от асфиксии, вызванной попаданием крови в дыхательные пути. 27-летний подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали.





«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. представить доклад по уголовному делу с обоснованием квалификации и избрания меры пресечения», — говорится в сообщении СК РФ.