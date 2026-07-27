Бандиты-трансгендеры* избили и ограбили австралийца в Таиланде
В тайской Паттайе раскрыли нападение на австралийского туриста, совершенное группой лиц в конце 2025 года. Инцидент произошел 27 декабря, однако о задержании подозреваемых полиция объявила лишь в июле 2026-го, сообщает издание Khaosod.
Пострадавший — 53-летний иностранец — обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что четверо нападавших избили его и похитили личные вещи. В полиции отметили, что происшествие вызвало беспокойство за репутацию курорта как одного из ключевых туристических центров Таиланда.
В ходе расследования установили подозреваемых — четверо молодых людей-трансгендеров* в возрасте от 18 до 20 лет. В июне 2026 года суд выдал ордера на их арест. Все задержанные полностью признали вину, их передали следователям для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело направили в суд.
Ранее в Таиланде трансгендеры* обокрали немецкого туриста и избили его. Подробности в нашем материале.
Читайте также: *Движение ЛГБТ* запрещено в РФ