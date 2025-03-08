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Бастрыкину доложат об обстоятельствах обрушения рядов в цирке под Самарой

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Об обстоятельствах обрушения рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На данный момент открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

О ЧП сообщалось накануне вечером в пятницу, 7 марта. Уточнялось, что пострадали пять человек, учитывая троих детей. По данным экстренных служб, обошлось без жертв.

«По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек», — уточняли представители оперативных служб.

Ранее стало известно, что СК предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной.

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#мир
#россия
#самарская область
#происшествие
#цирк
#следственный комитет
#александр бастрыкин
#новости
Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК
08 марта 2025, 16:37

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, девушка полностью признает свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что «матерь бложью» задержали в Сочи, куда она прилетела из Дубая и сопроводили в Москву на допрос.

Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.

На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.

«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — писала Боня в соцсетях.

Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#блогер
#налоги
#уголовное дело
#следственный комитет
#новости
#фнс
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Стало известно, кто вел дела задержанной Митрошиной
Финансовые дела блогера Митрошиной вел ее бойфренд, тренер по йоге Кошкаров
08 марта 2025, 14:55

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Кошкаров уволил команду блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Уточняется, что он смог уговорить Митрошину вернуться в Россию.

Примечательно, что сам Кошкаров покинул страну после начала СВО. В России мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

На данный момент с Александрой проводят следственные действия.

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Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания

*Запрещен в РФ
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#блогер
#ск рф
#задержание
#налоги
#деньги
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Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву
Блогера Митрошину доставили в Москву, с ней проводят следственные действия
08 марта 2025, 14:41

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
Уточняется, что на данный момент с блогершей проводят следственные действия. Согласно информации ведомства, Митрошина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, Александре Митрошиной задержали в Сочи, в пятницу, 7 марта, в рамках уголовного дела. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Девушку заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей.

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#сочи
#наказание
#блогер
#рф
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Задержанную в Сочи блогера «Матерь Бложью» Митрошину доставили в Москву
08 марта 2025, 06:30

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину, которую задержали в Сочи по подозрению в отмывании денег, привезли в Москву. Об этом сообщили «Известия» ранним утром 8 марта.
У Саши более 4 миллионов подписчиков в Instagram*. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. Она также активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

В Шереметьево девушку, известную в Сети как «Матерь Бложья», доставили для следственных действий. Ранее Сашу объявили в розыск, так как она скрывалась от следствия. Ее поймали в аэропорту Сочи, куда фигурантка прилетела из Дубая.

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Арбитражный суд Москвы установил, что по итогам за 2021 год она должна налоговой 214 миллионов рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка в прошлом купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав.

«Радио 1» также сообщало, что блогеру Митрошиной, возможно, грозит семь лет лишения свободы. Отмечается, что ее ситуация напоминает громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.

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Танкер и контейнеровоз столкнулись около берегов Стамбула
IHA: у берегов Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita
08 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/quantic69

В Мраморном море близ стамбульского района Бейликдюзю произошло столкновение танкера Mia под гайанским флагом и контейнеровоза Orita, следовавшего под панамским флагом в Румынию. Загрязненная вода вытекла в море.
Инцидент случился в девяти километрах от берега: 130-метровое судно Orita врезалось в стоявший на якоре 270-метровый танкер, что привело к разрыву балластного танка.

«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — сообщило агентство IHA.
Службы береговой охраны направили буксиры для ликвидации последствий, но пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро. Он сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе.

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