Бастрыкину доложат об обстоятельствах обрушения рядов в цирке под Самарой

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Об обстоятельствах обрушения рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.На данный момент открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
О ЧП сообщалось накануне вечером в пятницу, 7 марта. Уточнялось, что пострадали пять человек, учитывая троих детей. По данным экстренных служб, обошлось без жертв.
«По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек», — уточняли представители оперативных служб.
Ранее стало известно, что СК предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной.
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