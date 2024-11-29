Mash: в районе города Каменск-Шахтинский загорелась нефтебаза, появилось видео

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
На нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар, передает Mash. В распоряжение канала попало видео происшествия.
Причины возгорания нефтебазы на данный момент неизвестны, как и информация о возможных пострадавших.
Ранее стало известно, что силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. На протяжении всей ночи ВСУ совершают активные атаки дронами.
«Радио 1» уже сообщало о том, как ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями.
Также 28 числа случился другой пожар: в Уфе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией.
Скоро зима, но вопрос опасности лесных пожаров остается актуальным, поэтому недавно депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений.
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Ранее стало известно, что силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. На протяжении всей ночи ВСУ совершают активные атаки дронами.
«Радио 1» уже сообщало о том, как ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями.
Также 28 числа случился другой пожар: в Уфе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией.
Скоро зима, но вопрос опасности лесных пожаров остается актуальным, поэтому недавно депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений.
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Мария Моисеева