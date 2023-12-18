«Приходится ползти на коленях»: СКР проверит видео, где мальчик-инвалид переползает мост

В Самаре задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко за то, что он требовал от подчиненных делиться незаконно полученными деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, Бойко требовал от подчиненных отдавать ему часть денег, которые те незаконно получали, проводя проверки по пожарной безопасности. По предварительным данным, по такой схеме подозреваемый получил десятки миллионов рублей.



Таким образом, Бойко задержали сотрудники управления экономической безопасности МВД по Самарской области, совместно с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Также проводятся обыски по шести адресам. 18 декабря генерал-майора должны доставить в Москву. Свою должность он занимает с 2014 года.

Элина Позднякова