«Приходится ползти на коленях»: СКР проверит видео, где мальчик-инвалид переползает мост

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Прокуратура Амурской области начала доследственную проверку после видео, на котором якобы парень-инвалид на коленях переползает мост. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление СК по региону.
В местном тлееграм-канале «Вечерняя Тында» появилось видео, где женщина, представляющаяся матерью, снимает ребенка-инвалида, который добирается до секций ползком. Женщина утверждает, что он «»каждый день вот так <...> ползет по мосту» на кружки, а под ним «доски шевелятся».
«В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды», — информирует ведомство .
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