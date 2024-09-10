Человек погиб при пожаре в цеху «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в цеху «Евраз НТМК» погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно сообщению, произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК». По факту пожара и гибели человека организована проверка.
Кроме того, в пресс-службе предприятия сообщили, что создана специальная комиссия, которая займется расследованием происшествия.
Ранее сообщалось, что жизни двух человек унес пожар в подмосковном Одинцово. Один человек пострадал. Известно, что тела несчастных найдены на втором уровне парковки, а также между вторым и третьим уровнями.
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Кроме того, в пресс-службе предприятия сообщили, что создана специальная комиссия, которая займется расследованием происшествия.
Ранее сообщалось, что жизни двух человек унес пожар в подмосковном Одинцово. Один человек пострадал. Известно, что тела несчастных найдены на втором уровне парковки, а также между вторым и третьим уровнями.
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Элина Позднякова