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Человек погиб при пожаре в цеху «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле

10 сентября 2024, 12:17
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в цеху «Евраз НТМК» погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно сообщению, произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК». По факту пожара и гибели человека организована проверка.

Кроме того, в пресс-службе предприятия сообщили, что создана специальная комиссия, которая займется расследованием происшествия.



Ранее сообщалось, что жизни двух человек унес пожар в подмосковном Одинцово. Один человек пострадал. Известно, что тела несчастных найдены на втором уровне парковки, а также между вторым и третьим уровнями.

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В деревне Тетерино под Можайском нашли три миномётные мины
10 сентября 2024, 13:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны нашли на участке в деревне Тетерино Можайского городского округа, для ликвидации опасной находки были вызваны спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились собственники участка. Они рассказали, что боеприпасы были обнаружены в ходе подготовки территории к застройке. Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпасы являются 50-миллиметровыми миномётными минами времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Снаряды уложили в специальный контейнер, перевезли на полигон и там уничтожили.

В Мособлпожспасе напомнили, что в Подмосковье довольно часто находят снаряды времён Второй мировой и что трогать их ни в коем случае нельзя. Не нужно пытаться закопать обнаруженный боеприпас, накрывать его чем-либо или переносить. Всё это может быть смертельно опасно. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов.

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В аэропорту «Жуковский» зафиксировано падение осколков беспилотника

В Москве рядом с Парком Победы разгорелся мощный пожар

Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
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#спасатели
#мособлпожспас
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В аэропорту «Жуковский» зафиксировано падение осколков беспилотника
10 сентября 2024, 12:40

Фото: iStock/Sitikka

На территории столичного аэропорта «Жуковский» было зафиксировано падение осколков сбитого ранее украинского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что в результате падения осколков никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в нескольких округах: Подольск, Люберцы, Коломна, Домодедово и Раменское.

В связи с этим были временно закрыты аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», которые в настоящее время работают в штатном режиме. Поскольку они были закрыты на взлёт и посадку, 48 рейсов были перенаправлены в другие аэродромы области.

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В Москве рядом с Парком Победы разгорелся мощный пожар
10 сентября 2024, 12:32

Фото: iStock/abadonian

На западе столицы в районе Парка Победы разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным очевидцев, сильнейшее возгорание произошло у Парка Победы рядом со строящимся зданием. На месте пожара валит густой черный дым. Площадь возгорания на данный момент уточняется. На место едут пожарные расчеты. ​Причины выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в цеху «Евраз НТМК» погиб один человек, еще трое пострадали. Уточняется, что произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. По факту пожара и гибели человека организована проверка.

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#бпла
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Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
10 сентября 2024, 12:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал жительнице одного из повреждённых дроном домов в Раменском спасти её котов, когда это будет безопасно. Видео разговора с женщиной опубликовано в Telegram-канале главы региона.
Во время посещения пункта временного размещения (ПВР) в Доме культуры им. Воровского жительница одного из повреждённых домов Ольга сообщила губернатору, что в квартире остались коты.

Воробьёв узнал у женщины, на каком этаже она жила, и пообещал вместе с ней сходить и забрать питомцев, когда будет безопасно. Он подчеркнул, что в настоящее время ключевым моментом является именно безопасность.

Губернатор также добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, все жители смогут забрать своих домашних животных, документы и ценные вещи.

Ранее Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в подмосковных городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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#бпла
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#спасение
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В Пермском крае топором зарубили начальника местного отдела СК РФ
10 сентября 2024, 11:57

Фото: iStock/Grape_vein

В Пермском крае жестоко убили главу регионального управления Следственного комитета Евгения Середкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что тело мужчины было обнаружено прошедшей ночью. Смерть наступила от ударов топором.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. Он уже дал признательные показания.

Одним из мотивов совершения убийства, по предварительным данным, является ревность. Убийцей является гражданский муж бывший супруги Середкина.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю предоставить доклад о проведении расследования. Центральный аппарат ведомства взял под своё контроль исполнение данного поручения.

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Участников неонацистской группировки задержали в Красноярском крае

Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве
#следственный комитет
#пермский край
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#смерть
#бастрыкин
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Участников неонацистской группировки задержали в Красноярском крае
10 сентября 2024, 11:43

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае задержали участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в этом году двое жителей Красноярска организовали экстремистское сообщество, целью которого было совершение преступлений против представителей социальной группы «антифашисты» и лиц нерусской национальности. Аналогичную группу создали ещё двое жителей Железногорска. В результате молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет объединились в единое сообщество для совершения преступлений на территории всего Красноярского края.

Отмечается, что задержанные организовывали встречи для пропаганды насилия, а также создали чат в одном из мессенджеров для координации действий.

Четверо из восьми задержанных причастны к нанесению националистических граффити в Железногорске и нападению на жителя региона по национальному признаку.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации экстремистского сообщества и участия в нём.

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#россия
#задержание
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В Енакиево школьница прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы
10 сентября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/alekc79

В городе Енакиево Горловского района в Донецкой Народной Республике 14-летняя школьница прикурила от Вечного огня. Кроме того, она сожгла возложенные к монументу цветы.
Юная вандалка приехала из Донецка в гости к подруге, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Девочки болтались по городу. В какой-то момент им захотелось покурить, а спичек или зажигалки не нашлось. Тогда дончанка с розовыми волосами не придумала ничего лучше, как прикурить от Вечного огня у монумента павшим героям Великой Отечественной войны. Её подруга снимала происходящее безобразие на телефон.

Следственный комитет и органы внутренних дел уже инициировали проверку по факту происшедшего. Кощунственное и безответственное поведение юных хулиганок не останется безнаказанным.






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#следственный комитет
#днр
#вечный огонь
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Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
10 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

Российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram*.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. В результате удара БПЛА по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102.

«Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше», — написал он.

На кадрах видно балкон, на котором выбиты все стекла. Также Тимур Одилбеков показал вид на соседний дом, где есть следы сажи от пожара. По его словам, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Пострадавший при атаке БПЛА в Раменском рассказал, как успел закрыть собой жену
10 сентября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Александр Ли, пострадавший при атаке БПЛА в подмосковном Раменском, рассказал, как успел закрыть собой жену перед взрывом.
При ночной атаке беспилотников были повреждены несколько многоквартирных домов в Раменском, о чём сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Всего за минувшую ночь средствами ПВО были сбиты 14 дронов в нескольких округах области.

Ли рассказал РИА Новости, что в 04:10 он повернулся в сторону окна и увидел огненный шар. За мгновение до взрыва он успел закрыть собой супругу. После этого взрывной волной выбило окна. Пара выбежала на улицу в домашней одежде и без документов.

Во время взрыва Ли получил ожог спины и порезы.

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В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
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