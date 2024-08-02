Число погибших в результате взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи

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Количество погибших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле выросло до семи человек. В МЧС сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека.
Ранее сообщалось, что количество жертв при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской выросло до пяти человек.
Уточнялось о 20 пострадавших, 11 из них были госпитализированы, еще пятеро отказались от госпитализации. В Дзержинском городском районе действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг.
На месте продолжают работать экстренные службы. Трагедия произошла в минувший четверг, 1 августа.
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SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
Уточнялось о 20 пострадавших, 11 из них были госпитализированы, еще пятеро отказались от госпитализации. В Дзержинском городском районе действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг.
На месте продолжают работать экстренные службы. Трагедия произошла в минувший четверг, 1 августа.
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Никита Кротов