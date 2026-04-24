В Ленобласти автобус с пассажирами столкнулся с фурой на перекрёстке
На перекрёстке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.
Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. К месту ДТП незамедлительно выехали подразделения 120-й пожарной части.
По предварительным сведениям, в автобусе ехали около 10 человек. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Информация об обстоятельствах ДТП, состоянии пострадавших и их госпитализации уточняется.
