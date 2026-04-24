Достижения.рф

В Ленобласти автобус с пассажирами столкнулся с фурой на перекрёстке

Фото: Istock/conejota

На перекрёстке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.



Авария случилась на перекрёстке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. К месту ДТП незамедлительно выехали подразделения 120-й пожарной части.

По предварительным сведениям, в автобусе ехали около 10 человек. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Информация об обстоятельствах ДТП, состоянии пострадавших и их госпитализации уточняется.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве, где пассажир метро упал на пути, засмотревшись в телефон. До этого в столице нарушитель на каршеринге наехал на людей, скрываясь от ДПС.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0