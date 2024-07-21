Число зараженных норавирусом детей в ж/д санатории Кузбасса выросло до 35

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В Салаире Кемеровской области число отравившихся детей в ж/д санатории «Магистраль» выросло до 35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Предварительной причиной случившегося в Кузбассе назвали заражение норавирусной инфекцией.
Ранее кемеровское управление СК РФ сообщало, что после отравления 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.
Сейчас специалисты берут смывы с поверхностей, образцы еды и пробы воды, а также готовятся приостановить работу лагеря с передачей всех материалов в прокуратуру и суд, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в бурятском общепите отравились 56 человек. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.
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«Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», – отмечают в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты берут смывы с поверхностей, образцы еды и пробы воды, а также готовятся приостановить работу лагеря с передачей всех материалов в прокуратуру и суд, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в бурятском общепите отравились 56 человек. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.
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Данил Пономарев