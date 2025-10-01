В Мюнхене произошли взрывы и стрельба

01 октября 2025, 08:45

Фото: iStock/nixki

В центре Мюнхена произошли взрывы и стрельба, в результате которых погибли как минимум два человека. Ситуация разворачивается на улице Лерхенауэер, где полиция и пожарные установили оцепление. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.