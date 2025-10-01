Достижения.рф

В Мюнхене произошли взрывы и стрельба

Фото: iStock/nixki

В центре Мюнхена произошли взрывы и стрельба, в результате которых погибли как минимум два человека. Ситуация разворачивается на улице Лерхенауэер, где полиция и пожарные установили оцепление. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



На месте работают сапёры, которые проверяют территорию на наличие опасных предметов. Власти продолжают выяснять детали инцидента. Официальные лица пока не раскрыли информацию о возможных причинах произошедшего.


Ранее стало известно, что в Омске водитель автобуса захлопнул двери, зажав ногу пятилетнего ребенка, а затем протащил мальчика несколько метров по асфальту.

До этого в Москве в квартире дома №75 на Варшавском шоссе произошёл пожар. По данным источников агентства «Москва», два человека получили ожоги, их эвакуировали с шестого этажа.

Дарья Осипова

