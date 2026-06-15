Cтратегический бомбардировщик B-52 разбился после взлёта с авиабазы в США

15 июня 2026, 23:31

Бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии

Фото: iStock/Jozsef Soos

В Калифорнии сразу после взлёта с авиабазы «Эдвардс» разбился американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом сообщила администрация базы в своей публикации в соцсети X.





База ВВС Соединённых Штатов «Эдвардс» находится в пустыне Мохаве, приблизительно в ста пятидесяти километрах к северу от Лос-Анджелеса. Инцидент произошёл 15 июня в 11:20 по местному времени (21:20 мск) — самолёт упал на территории лётного поля.



