Cтратегический бомбардировщик B-52 разбился после взлёта с авиабазы в США
Бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии
В Калифорнии сразу после взлёта с авиабазы «Эдвардс» разбился американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом сообщила администрация базы в своей публикации в соцсети X.
База ВВС Соединённых Штатов «Эдвардс» находится в пустыне Мохаве, приблизительно в ста пятидесяти километрах к северу от Лос-Анджелеса. Инцидент произошёл 15 июня в 11:20 по местному времени (21:20 мск) — самолёт упал на территории лётного поля.
С начала 2026 года в Кузбассе утонули семь человек
На место крушения немедленно прибыли аварийно-спасательные службы. Информации о возможных погибших или пострадавших пока нет, также не уточняется, сколько людей находилось на борту.
B-52H Stratofortress — многофункциональный бомбардировщик-ракетоносец, способный нести ядерное оружие. В стандартных конфликтах он используется для ударов по критически важным целям, поддерживает сухопутные силы и участвует в морских наступательных действиях.
Ранее «Радио 1» передавало, что тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Бомбардировщик разбился во время штатного учебно-тренировочного вылета, его пилоты сумели вовремя катапультироваться.