Девять человек пострадали от удара молнии на спортивном празднике в Германии
В немецком городе Раштатт молния ударила в палаточный лагерь участников спортивного турнира, в результате чего пострадали девять человек. Об этом пишет газета Bild.
Инцидент произошел вечером 19 июня. Спортсмены укрепляли палатки из-за надвигающейся непогоды, когда рядом с ними ударила молния. На место прибыли пожарные, полицейские и медики, которые оказывали помощь пострадавшим прямо под проливным дождем.
В их числе есть 13-летний подросток. Шестерых госпитализировали, состояние одного спортсмена оценивается как тяжелое.
Ранее почти сто человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в районе Бедфорда на юге Англии. Также поступила информация об одной жертве — выяснилось, что погиб машинист.
Авария произошла вчера вечером. Предварительно, неполадки в системе безопасности заставили первый состав резко затормозить, и идущий следом поезд налетел на него. Один из вагонов сошел с рельсов.
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