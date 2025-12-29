Достижения.рф

Стали известны подробности обнаружения тел жертв «Богородского маньяка»

Тела жертв «Богородского маньяка» обнаружили компостной яме и колодце
«Богородский маньяк» закопал тела двух девушек на придомовой территории в Подмосковье. Захоронения обнаружили 29 декабря на его участке. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



В ходе расследования установили, что жертвами преступника стали пять девушек. Двое из них погибли, ещё двум удалось бежать из его дома. Пятую пострадавшую нашли живой.

Криминалисты осмотрели территорию участка подозреваемого. В компостной яме на глубине двух метров они обнаружили тело одной из погибших. Затем в колодце нашли труп второй убитой девушки.

Кроме этого, установлено, что мужчина систематически применял насилие, в том числе сексуальное, к своей супруге. Он избивал её и принуждал употреблять наркотические вещества. Следственные органы продолжают работу по делу.

Ольга Щелокова

