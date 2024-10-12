Двое пострадавших в ходе нападение на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Два человека скончались в больнице после того, как на въезде в Магас было совершено нападение на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб республики.
По данным собеседника агентства, реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут. Сам Хамхоев не пострадал и в момент нападения вышел из машины.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
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«Погибший первым сотрудник ППС находился на переднем сидении», – сказал собеседник агентства.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
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Александр Климов