Эвакуированных из Актау граждан РФ везут в больницы из аэропорта Жуковский

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Колонна автомобилей медицины катастроф выехала с территории аэропорта Жуковский с девятью россиянами, эвакуированными в Москву после авиакатастрофы в Актау, передает ТАСС.
По данным издания, более 10 машин медицины катастроф выехали из аэропорта Жуковский, где ранее приземлился спецборт МЧС России с гражданами, пострадавшими при крушении пассажирского самолета в Казахстане. Уточняется, что люди перенесли полет без ухудшения состояния.
В сопровождении сотрудников ГИБДД выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в федеральные и московские лечебные учреждения.
По данным МЧС Казахстана, на борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.
В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.
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В сопровождении сотрудников ГИБДД выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в федеральные и московские лечебные учреждения.
По данным МЧС Казахстана, на борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.
В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.
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Элина Позднякова