Пресс-служба Почты России подтвердила начало проверки после инцидента со взрывом

24 сентября 2025, 23:35

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Почта России начала внутреннюю проверку после происшествия в отделении на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, где в результате хлопка в одной из посылок произошло задымление. Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.