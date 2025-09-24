Пресс-служба Почты России подтвердила начало проверки после инцидента со взрывом
Почта России начала внутреннюю проверку после происшествия в отделении на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, где в результате хлопка в одной из посылок произошло задымление. Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.
Уточняется, что сотрудники компании оказывают содействие следственным органам, которые проводят собственную проверку инцидента. Ранее о происшествии сообщили очевидцы, после чего к зданию почтового отделения оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и пожарные расчеты.
По информации телеграм-канала «112», причиной чрезвычайной ситуации стала подозрительная посылка. Сообщается, что неизвестный мужчина прибыл в отделение, чтобы отправить пять тяжелых коробок на разные адреса в Татарстан, при этом все получатели были указаны он сам. Одна из этих посылок взорвалась прямо в здании почты. Персонал отделения, составлявший десять человек, успел эвакуироваться до приезда экстренных служб, что позволило избежать жертв и травм.
Для обследования места происшествия и исключения других угроз на место были вызваны саперы. Официальный представитель МЧС России по Санкт-Петербургу подтвердил, что повреждений конструкций здания зафиксировано не было.
