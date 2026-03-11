Раскрыта вероятная причина гибели четверых мужчин, которых переехал поезд в Москве
В МЖД назвали возможную причину гибели четверых мужчин под поездом в Москве
Причиной гибели четверых мужчин, которых сбил поезд на северо-востоке Москвы, вероятно, стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Напомним, что трагедия произошла у платформы Маленковская на Ярославском направлении около 19:20 (мск). Электропоезд, который следовал из Москвы в сторону области, сбил пешеходов. Личности погибших мужчин устанавливаются, всем им на вид было примерно 40 лет.
«По предварительной информации, (получившие смертельные ранения граждане) нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — говорится в заявлении.В МЖД призвали россиян неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге. Отмечается, что в связи с произошедшим в пути оказались задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. Сейчас движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме.
