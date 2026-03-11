Раскрыта вероятная причина гибели четверых мужчин, которых переехал поезд в Москве

11 марта 2026, 23:45

В МЖД назвали возможную причину гибели четверых мужчин под поездом в Москве

Фото: iStock/Apriori1

Причиной гибели четверых мужчин, которых сбил поезд на северо-востоке Москвы, вероятно, стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).





Напомним, что трагедия произошла у платформы Маленковская на Ярославском направлении около 19:20 (мск). Электропоезд, который следовал из Москвы в сторону области, сбил пешеходов. Личности погибших мужчин устанавливаются, всем им на вид было примерно 40 лет.





«По предварительной информации, (получившие смертельные ранения граждане) нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — говорится в заявлении.