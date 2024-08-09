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Белгородский губернатор показал кадры последствий удара ВСУ по Шебекино

Гладков: Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино
09 августа 2024, 08:18
Фото: iStock/lusia599

Фото: iStock/lusia599

В многоквартирный дом в Шебекино влетели четыре дрона ВСУ. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

По словам Гладкова, никто за медицинской помощью не обращался. Он отметил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.


Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Марочко: российские войска выбили ВСУ из-под Кармазиновки за админграницу ЛНР
09 августа 2024, 08:39

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска выбили подразделения ВСУ из-под села Кармазиновка, выдавив противника за административную границу ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС. По его словам, у ВС РФ есть потенциал «для расширения освобожденной территории».
«В ходе активных освободительных действий ВС РФ выбили украинских боевиков с их занимаемых позиций и вынудили отступить за административную границу ЛНР западнее населенного пункта Кармазиновка», — пояснил Марочко.
Эксперт добавил, что на данный момент участок границы, который удалось освободить от ВСУ, достиг 1 километра.

Ранее сообщалось, что военные силы России успешно разгромили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая прорвалась в Курскую область. Согласно опубликованной информации, колонна двигалась в районе Малой Локни, расположенной примерно в 15-20 километрах от российско-украинской границы. Военные машины остановились на данном участке, где их и настигли российские силы.

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Военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 08:33

Фото: iStock/yucelyilmaz

В приграничном районе Курской области российские военные нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Помимо этого, он отметил, что боевики несут большие потери броне- и автотехники.

В оборонном ведомстве сообщили, что все цели были уничтожены, а экипаж после нанесения удара вернулся на аэродром вылета.

Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

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#аэродром
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#вс рф
#удар
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Губернатор Липецка рассказал о готовности пунктов временного размещения
Губернатор: ПВР в Липецке могут принять около 4,8 тысячи человек
09 августа 2024, 07:31

Фото: istock/simonmayer

Губернатор Липецкой области заявил, что еще 9 пунктов временного размещения готовы в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

По его словам, пункты временного размещения готовы принять 4800 человек. Помимо этого, он отметил, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.

До этого в администрации города заявили, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проводится эвакуация из населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Тынковка и Яковлевка.

Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
Развожаев: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Севастополем
09 августа 2024, 07:16

Фото: iStock/DedMityay

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — пояснил он.

По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, а также напомнил, что нельзя подходить к обломкам и суббоеприпасам.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Липецке обнародовали данные о количестве пострадавших
В Липецкой области при атаке ВСУ пострадали шесть человек
09 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Alexandr Lebedko

В Липецкой области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек. Артамонов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал о массированной атаке БПЛА на Липецк, которая привела к повреждению объекта энергетической инфраструктуры и нарушениям в электроснабжении. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка проводится эвакуация жителей для обеспечения их безопасности.

«По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа», — сообщил Артамонов.

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#губернатор
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#эвакуация
#бпла
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В Липецкой области восстанавливают электроснабжение после падения БПЛА
В Липецке восстанавливают электричество, без света остаются 665 жителей
09 августа 2024, 06:50

Фото: istock/Aryut

В Липецкой области продолжается восстановление энергоснабжения после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения. На данный момент большинство домов уже подключены к электричеству. Без света остаются 665 жителей. Благодарим наших специалистов за оперативную работу», — отметил губернатор.
Восстановительные работы продолжаются, и власти уверяют, что приложат все усилия для устранения проблем в кратчайшие сроки.

Ранее Артамонов сообщил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений. На данный момент открыты пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Автобусы уже прибыли во все населенные пункты для эвакуации жителей.

Глава региона напомнил, что экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа находятся на месте и проводят подомовой обход. Некоторые жители предпочли остаться дома и укрыться в подвалах. В эвакуированных районах установлены посты для охраны имущества, а на подъездных дорогах дежурят сотрудники автоинспекции, которые ограничивают движение транспорта. Электричество в Липецке вновь подается на объекты энергопотребления.

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#жители
#дома
#липецкая область
#всу
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В Липецке и Липецкой области остановлено движение транспорта
Губернатор Липецка сообщил об остановке движения транспорта в регионе из-за БПЛА
09 августа 2024, 05:23

Фото: istock/wastesoul

В связи с текущей угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в городе Липецке и Липецком районе приостановлено движение пассажирского транспорта. Возобновление движения ожидается после отмены красного уровня опасности, сообщил Артамонов.
Жителям рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах до снятия угрозы. Организациям и предприятиям следует воздержаться от привлечения сотрудников к работе до снятия красного уровня опасности, за исключением экстренных ситуаций.

В данный момент специалисты работают над устранением последствий повреждений объекта энергетической инфраструктуры. В зоне отключения находятся микрорайоны 19, 23, 24, 27, 29 и Московская улица.

Аварийные бригады активно занимаются переподключением абонентов и восстановлением работы трансформаторных подстанций.

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#транспорт
#липецкая область
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В Липецке ЧС: какие населенные пункты эвакуируют
В Липецке введен режим ЧС, началась эвакуация
09 августа 2024, 04:53

Фото: istock/simonmayer

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В связи с угрозой для безопасности жителей принято решение провести эвакуацию из населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В настоящее время готовятся пункты временного размещения и организуется транспорт для эвакуируемых.

Жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется следовать указаниям представителей экстренных служб и не покидать безопасные зоны до завершения всех необходимых мероприятий.

Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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#происшествия
#всу
#липецкая область
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Губернатор прокомментировал призывы покидать Липецк на фоне атаки ВСУ
Губернатор Артмонов назвал призывы покидать Липецк фейковыми
09 августа 2024, 04:42

Фото: istock/Aleksei Andreev

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскритиковал распространяющиеся призывы покидать город. Он сказал, что это фейки, призывающие породить панику среди населения.
Артамонов в своем Telegram-канале опроверг призывы покидать город, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Он назвал их фейковыми и направленными на создание паники.

«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Артамонов.

Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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#липецкая область
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