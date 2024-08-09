Белгородский губернатор показал кадры последствий удара ВСУ по Шебекино

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В многоквартирный дом в Шебекино влетели четыре дрона ВСУ. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
По словам Гладкова, никто за медицинской помощью не обращался. Он отметил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Гладкова, никто за медицинской помощью не обращался. Он отметил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова