Белгородский губернатор показал кадры последствий удара ВСУ по Шебекино

Российские войска выбили подразделения ВСУ из-под села Кармазиновка, выдавив противника за административную границу ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС. По его словам, у ВС РФ есть потенциал «для расширения освобожденной территории».