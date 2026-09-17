Гуманоидный робот выбил пульт из рук инженера и поклонился в стиле кунг-фу

17 сентября 2026, 20:42

Organiser: В Китае гуманоидный робот напал на инженера и выбил пульт из рук

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В восточной китайской провинции Чжэцзян во время испытаний гуманоидный робот внезапно атаковал инженера. Инцидент попал на камеры наблюдения. Кадры 15 сентября опубликовало издание Organiser.