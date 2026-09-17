Гуманоидный робот выбил пульт из рук инженера и поклонился в стиле кунг-фу
В восточной китайской провинции Чжэцзян во время испытаний гуманоидный робот внезапно атаковал инженера. Инцидент попал на камеры наблюдения. Кадры 15 сентября опубликовало издание Organiser.
На видео видно, как робот резко приходит в движение, поворачивается к оператору и наносит удар ногой в его сторону. От удара пульт управления вылетает из рук инженера. Когда специалист попытался поднять устройство, робот подпрыгнул и нанёс повторный удар, после чего наклонился вперёд, имитируя поклон, который часто показывают в фильмах про кунг-фу.
Пользователи социальных сетей сравнили движения машины с техникой традиционного китайского единоборства вин-чунь. При этом многие комментаторы усомнились в том, что робот действовал самостоятельно.
Причины инцидента пока не установили. Специалисты выясняют, стали ли действия робота следствием программного сбоя, технической неисправности или полностью контролировались инженерами.
Разработчиком робота выступает китайская компания Unitree, основанная в 2016 году. К июлю предприятие выпустило около 18 тысяч подобных машин.
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