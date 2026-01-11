Хакеры похитили конфиденциальные данные более 17 миллионов пользователей Instagram*

11 января 2026, 00:06

Malwarebytes: Киберпреступники похитили данные 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*

Фото: iStock/welcomia

Американская компания по кибербезопасности Malwarebytes сообщила о масштабной утечке данных из социальной сети Instagram*. Хакеры похитили конфиденциальную информацию более 17 миллионов аккаунтов.





В компрометированный массив данных вошли имена пользователей, их физические и электронные адреса, номера телефонов и другие сведения.





«Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*», — говорится в посте компании Malwarebytes на платформе X.