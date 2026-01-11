Хакеры похитили конфиденциальные данные более 17 миллионов пользователей Instagram*
Американская компания по кибербезопасности Malwarebytes сообщила о масштабной утечке данных из социальной сети Instagram*. Хакеры похитили конфиденциальную информацию более 17 миллионов аккаунтов.
В компрометированный массив данных вошли имена пользователей, их физические и электронные адреса, номера телефонов и другие сведения.
«Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram*», — говорится в посте компании Malwarebytes на платформе X.
Как отмечает портал Notebookcheck, похищенные данные могут быть использованы для фишинговых. Они также позволят преступникам контролировать аккаунты пострадавших пользователей.
Предполагается, что уязвимость, приведшая к утечке, существовала в системе с 2024 года. Компания, владеющая платформой Instagram*, пока официально не прокомментировала инцидент.
