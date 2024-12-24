Новая жена из Таджикистана закрывала глаза: что многодетный отец из Адыгеи делал с сыновьями в тайне от их матери

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В семье жителей Адыгеи отец систематически избивал троих несовершеннолетних детей. Истязания детей длились пока старший сын не смог дозвониться до родной матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Из-за побоев из семьи ушла мать
Глава семьи время от времени мог позволить поднимать руку на жену. Анна, несмотря на наличие в семье троих детей, не смогла терпеть домашнее насилие и подала на развод. Детей женщина вынуждена была оставить с отцом. Она была уверенна, что детей мужчина не тронет. Но сильно ошибалась.
Мачеха и запрет на общение с детьми
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После развода многодетный отец быстро нашел кандидатуру на место супруги. Новой избранницей мужчины стала уроженка Таджикистана. После того, как мачеха переехала в дом, родной матери запретили встречаться с детьми. Увидеть сына и дочерей Анна могла только за деньги. Звонки от детей тоже стали очень редкими, что сильно настораживало женщину. В один из дней ей позвонил старший ребенок и рассказал про условия в которых живут дети, мать незамедлительно обратилась в полицию.
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Детей избивали отец и мачеха
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Когда дети остались в полной власти отца, тот решил воспитывать их в строгости. За малейшие проступки он физически наказывал сына и двоих дочерей. При этом его новая жена воспринимала такие методы спокойно, не возражая, а иногда даже сама принимала участие.
Детей избивали как руками, так и палкой с колючками. Сына чаще бил отец, а вот девочек поколачивала мачеха. Как потом расскажут дети, пару раз женщина даже пыталась их душить. Детям ночами не давали спать и постоянно морально унижали. До момента, пока появилась возможность позвонить матери, детей истязали без перерыва в течение недели.
Уголовное дело
После звонка матери в дело вмещались сотрудники полиции и органы опеки. На отца детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а так же в отношении мачехи проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Дети были переданы матери и сейчас находятся в безопасности.
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Елена Генералова