Израиль нанёс удар по Бейруту
Израиль нанёс удар в Бейруте по начальнику штаба группировки «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ о проведении этой операции. Он принял такое решение после того, как министр обороны и начальник Генерального штаба рекомендовали ему это.
Целью удара стал начальник штаба «Хезболлы». Он занимает второе место в руководстве организации. Ряд стран считают эту группировку террористической. В результате удара ранения получили около 20 человек. Минимум два человека погибли на месте.
