Извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку в Подмосковье, а парень побежал за полицией

17 сентября 2026, 11:15

Мужчина с пистолетом напал на пару в Воскресенске, а парень побежал за полицией

Фото: istockphoto/Dzurag

В подмосковном Воскресенске заключили под стражу мужчину, напавшего на пару с пневматическим пистолетом. Об этом стало известно 17 сентября.