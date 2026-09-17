Извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку в Подмосковье, а парень побежал за полицией
В подмосковном Воскресенске заключили под стражу мужчину, напавшего на пару с пневматическим пистолетом. Об этом стало известно 17 сентября.
По данным Telegram-канала «База», инцидент произошёл во дворе дома на улице 60 лет Октября. 36-летний мужчина по имени Умрбек подошёл к девушке и её молодому человеку и, угрожая пистолетом, пообещал убить обоих. Парень убежал, чтобы вызвать полицию, а злоумышленник схватил девушку и затащил её в кусты, где начал трогать за интимные места.
Довести задуманное до конца он не успел — на место прибыли сотрудники полиции, которых встретил сбежавший молодой человек и рассказал о нападении. Нападавшего задержали.
Ранее в Турции взяли подозреваемого в убийстве участницы «Миссис Россия». Подробности — в нашем материале.
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