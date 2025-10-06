Кровавая стрельба в Сиднее: 20 раненых на улице
В Сиднее 60-летний мужчина открыл огонь из двух винтовок, ранив 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Стрелок целился в прохожих, автомобили и прибывших полицейских. Один человек получил серьезные ранения, в то время как остальные пострадавшие испытали легкие травмы, включая порезы от осколков стекла.
Полиция быстро заблокировала стрелка и задержала его. Мужчину доставили в больницу для лечения ранений. По предварительным данным, он произвел от 50 до 100 выстрелов. Этот инцидент потряс жителей города и вызвал широкий общественный резонанс.
