Люди перекрыли дорогу стульями в одном регионе России
В Шахтах Ростовской области полиция начала доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа граждан блокирует стульями движение по улице Ленинской. Об этом стало известно 3 августа.
Авторы публикаций утверждают, что из-за этого препятствия водителям, включая машину скорой помощи, пришлось объезжать участок по другой траектории. В настоящее время сотрудники органов устанавливают все детали инцидента. По окончании проверки вынесут процессуальное решение, уточнил представитель главка.
Ранее на Камчатке полиция открыла стрельбу по машине с водителем-подростком. Юноша пытался скрыться и не единожды нарушал ПДД.
Кроме того, стражи порядка задержали банду воров-альпинистов в Краснодаре. Подробности в нашем материале.
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