Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» раскритиковала ФРГ за бесконечные «подарки» Киеву после того, как Украина остановила транзит российского газа в Европу. По ее мнению, этот шаг способствует повышению цен на энергоносители и разрушению европейской промышленности.