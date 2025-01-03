«Как отразится на платежах?»: в Раде призвали Тимошенко выступить по остановке транзита газа из РФ

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к бывшему премьер-министру Украины и лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко с просьбой высказать свою позицию по вопросу прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
В своем Telegram-канале Дубинский напомнил, что Тимошенко позиционирует себя как специалист по вопросам газа.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности сокращения помощи украинским беженцам в ответ на прекращение Киевом транзита российского газа. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток в соцсетях выразил недовольство этим шагом, напомнив, что страна оказывала значительную помощь Украине с начала конфликта.
В то же время в ФРГ захотели запустить поставки топлива через оставшуюся ветку «Северного потока – 2» после остановки транзита газа Киевом.
Также известно, что в Греции тоже осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.
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«Расскажите, (...) как это отразится на платежках украинцев?» — спросил ее Дубинский.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности сокращения помощи украинским беженцам в ответ на прекращение Киевом транзита российского газа. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток в соцсетях выразил недовольство этим шагом, напомнив, что страна оказывала значительную помощь Украине с начала конфликта.
В то же время в ФРГ захотели запустить поставки топлива через оставшуюся ветку «Северного потока – 2» после остановки транзита газа Киевом.
Также известно, что в Греции тоже осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.
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Мария Моисеева