Мэрия Сочи опровергла данные об обнаруженной на пляже мине

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Данные об обнаружении мины на черноморском побережье в Сочи не подтвердились, сообщили в мэрии города.
«На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — сказано в публикации сочинской администрации в Telegram-канале.
На записи, которая распространилась по сети, видно, как человек выкатывает подводный снаряд на побережье. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, это якобы происходило в Сочи.
В частности, Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечал, что попавший на запись снаряд — одна из украинских дрейфующих в Черноморье мин.
Ранее стало известно, что в Воронежской области локализовано возгорание.
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Никита Кротов