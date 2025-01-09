Министр инфраструктуры Чада Салех: ситуация в Нджамене находится под контролем

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Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация возле президентского дворца находится под контролем властей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook*.
По словам Салеха, ситуация в городе стабилизирована и причин для беспокойства нет. Такой комментарий политик дал на фоне новостей об атаке на президентский дворец в Нджамене со стороны террористов из «Боко Харам». В результате вооруженного столкновения есть погибшие и пострадавшие.
По данным телеканала Tchad 24, в сторону президентского дворца были направлены колонны военной техники. Силы безопасности провели контртеррористическую операцию против боевиков. Как отметила пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлия Гнездилова, ситуация возле представительства РФ в стране спокойная.
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Иван Мусатов