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Министр инфраструктуры Чада Салех: ситуация в Нджамене находится под контролем

Фото: iStock/EM Concept

Фото: iStock/EM Concept

Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация возле президентского дворца находится под контролем властей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook*.


По словам Салеха, ситуация в городе стабилизирована и причин для беспокойства нет. Такой комментарий политик дал на фоне новостей об атаке на президентский дворец в Нджамене со стороны террористов из «Боко Харам». В результате вооруженного столкновения есть погибшие и пострадавшие.

По данным телеканала Tchad 24, в сторону президентского дворца были направлены колонны военной техники. Силы безопасности провели контртеррористическую операцию против боевиков. Как отметила пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлия Гнездилова, ситуация возле представительства РФ в стране спокойная.

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#африка
#нападение
#терроризм
AP: ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 млрд долларов
09 января 2025, 02:18

Фото: iStock/Toa55

Ущерб от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес может превысить 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные консультационной компании AccuWeather.
По прогнозам экспертов, предварительный ущерб от огня варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. О том, какие именно показатели были задействованы в расчетах, не уточняется.

Согласно данным пожарной службы штата Калифорния, огонь распространился на площадь в 10 тысяч гектаров. Пожар продолжает увеличиваться и уже уничтожил свыше одной тысячи зданий и сооружений. Без света остались почти миллион жителей округа. В результате происшествия погибло минимум два человека. Из района пожара обязательной эвакуации подлежало около 27 тысяч человек.

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#происшествия
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#сша
#лес
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AFP: в Чаде при нападении на президентский дворец погибло не менее 19 человек
09 января 2025, 01:57

Фото: iStock/Motortion

В ходе нападения на президентский дворец в Чаде погибло не менее 19 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные правительства страны.
В издании пишут, что среди 19 погибших, 18 являются членами группировки «Боко Харам», напавшей на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Сейчас на месте находятся сотрудники служб безопасности и бронетехника.

Ранее сообщалось о вооруженном нападении на президентский дворец террористами из «Боко Харам». Группировка находится под контролем «Исламского государства»*. Как отметил Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех, сейчас ситуация находится под контролем.

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#африка
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#погибший
#террористы
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SABC News: в ЮАР задержан внук Нельсона Манделы за угон автомобиля
09 января 2025, 01:26

Нельсон Мандела (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В ЮАР задержан внук экс-президента страны Нельсона Манделы по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает SABC News.
«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — рассказали полицейские телеканалу.
В сообщении указывается, что украденный автомобиль был найден в бывшем доме Манделы в Йоханнесбурге. К тому же внука экс-президента вместе с сообщниками обвиняют в незаконном хранении оружия.

Нельсон Мандела известен как один из лидеров Африканского национального конгресса и борцом против апартеида. В процессе своей карьеры он 27 лет отсидел в колонии. Также Мандела удостоен Нобелевской премии мира и является первым чернокожим президентом в истории ЮАР.

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#юар
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Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому
09 января 2025, 00:14

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Муж главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Этим поделилась сама журналистка в своем telegram-канале.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — пишет Симоньян.

Как отметила журналистка, причиной происшествия стало больное сердце актера. Симоньян попросила молиться за здоровье мужа и уточнила, что до последнего не хотела рассказывать о трагедии, но об этом уже узнали журналисты.

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Al Arabiya: боевики «Боко Харам» напали на президентский дворец в Чаде
08 января 2025, 23:40

Фото: iStock/zabelin

В Чаде боевики «Боко Харам» совершили нападение на президентский дворец в Нджамене. Об этом сообщает Al Arabiya.
«В результате нападения «Боко Харам» около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые», — рассказал источник телеканала.

Сейчас дворец находится под контролем правительственных войск. Отмечается, что в момент нападения президент Чада Махамат Идрис Деби находился на территории дворца. В результате вооруженного столкновения есть погибшие и раненые.

«Боко Харам» является террористической группировкой из Нигерии, находящейся под контролем «Исламского государства»*. Она стала известна в 2002 году и занималась похищением и убийством людей.

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#нападение
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СК РФ завершил расследование дела о покушении на лидеров горских евреев Москвы
08 января 2025, 19:18

Фото: sledcom.ru

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела о покушении на московских лидеров горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что бывшему борцу-вольнику Тархану Эльдукаеву было вынесено обвинение в организации нападения на певца Авраама Руссо. Он является одним из фигурантов уголовного дела.

По версии следствия, в 1996 году руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов начали конфликтовать из-за распределения полученной прибыли. Исмаилов принял решение избавиться от оппонента, обратившись за помощью к Эльдукаеву, который тогда возглавлял его охрану. Тогда были найдены два исполнителя, которые за вознаграждение согласились расправиться с Гуршумовым.

В результате, 23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Он получил смертельные ранения. Также был тяжело ранен его брат Тельман Гуршумов, которого удалось спасти.

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#москва
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#нападение
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Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе
08 января 2025, 18:53

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ходе ликвидации пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, возникшем после удара украинского беспилотника, погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В своём телеграм-канале глава региона напомнил, что в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА, которые атаковали Саратовскую область, на промышленном предприятии в городе Энгельс возник пожар. К сожалению, во время ликвидации возгорания погибли два сотрудника пожарно-спасательной службы МЧС.

Кроме того, во время тушения огня серьёзно пострадал ещё один спасатель. Его госпитализировали. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения региона.

Ввиду увеличения площади возгорания в Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Степень загрязнения воздуха в городе контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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В аэропорту Владикавказа пассажирка сама себя сдала в багаж
В аэропорту Владикавказа уехала в багажное отделение, перепутав транспортёры
08 января 2025, 18:01

Фото: istockphoto/NeoPhoto

В аэропорту Владикавказа женщина случайно уехала в багажное отделение. Это произошло из-за того, что она по рассеянности встала на движущуюся ленту для чемоданов вместо пассажирского эскалатора.
Необычный случай произошёл, как и многие другие чудеса, в новогодние праздники, сообщает телеграм-канал SHOT. Ошарашенные пассажиры, ставшие свидетелями того, как женщина невозмутимо едет на движущейся ленте в сторону багажного отсека, из-за удивления, видимо, просто не успели сказать ей об ошибке.

Грузчики в воздушной гавани, конечно, изрядно удивились, когда вместо привычных чемоданов, рюкзаков и баулов к ним на транспортёре выехала не менее удивлённая женщина. Рассеянной пассажирке помогли найти верный путь в зал ожидания.

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#аэропорт
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В Индии 17 человек пострадали после нападения на толпу разъярённого слона
08 января 2025, 17:44

Фото: istockphoto/Cathy Rose

В индийском штате Керала разъярённый слон напал на толпу посетителей фестиваля. В результате различные травмы получили 17 человек.
Инцидент произошёл во время ежегодного фестиваля около мечети в районе Малаппурам, сообщает телеканал NDTV. В празднике принимали участие пять слонов, украшенных цветами и золотыми пластинами внезапно одно из животных начало волноваться. Затем слон набросился на людей. Одного из гостей слон схватил хоботом за ногу и отбросил далеко в сторону.

Погонщики более двух часов пытались успокоить агрессивное животное. В конце концов его удалось заковать в цепи. В результате пострадали 17 человек, состояние одного из них оценивается как критическое. Основные травмы люди получили из-за возникшей паники и давки. Что именно вызвало агрессию со стороны слона, пока не установлено.

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